Sénégal: Le nouveau khalife des Tidianes critique la classe politique

Alors que le maire de Dakar, soupçonné de détournements de deniers publics est en prison, que les tensions sont grandes entre le pouvoir et l'opposition, le chef de Tidiane fait la leçon aux acteurs politiques : « Vous pouvez avoir des discours différents, mais œuvrez pour la cohésion sociale. Faites vos critiques au chef de l'Etat, mais dans la plus grande diplomatie ».

Au Sénégal, le nouveau khalife des Tidianes, la plus importante confrérie du pays en nombre de fidèles, Serigne Abdoul Aziz Sy al-Amin, a fait, ce weekend, sa première déclaration officielle. Il s'est exprimé lors des cérémonies d'hommage à son frère, le khalife al-Makhtoum disparu la semaine passée. Et le nouveau marabout n'a pas épargné la classe politique, qu'il a ouvertement critiquée, alors que le Sénégal est secoué par l'affaire judiciaire Khalifa Sall.

