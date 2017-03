Cameroun: Extrême-Nord - Pénurie de sang dans les hôpitaux

Au regard du contexte, les centres linguistiques ont révisé leur stratégie et ambition durant une… Plus »

Les agressions de Boko Haram, le paludisme, les hémorragies des femmes lors de l'accouchement sont autant de sujets nécessitant l'utilisation des poches de sang sécurisées et c'est ce qui manque le plus dans ces formations hospitalières.

L'autre banque de sang se trouve à l'hôpital de district de Mokolo et possède entre 30 et 35 poches de sang qui sont systématiquement utilisées dès que déposées.

L'une, d'une capacité de 1200 poches de sang est logée à l'hôpital régional de Maroua et, selon les affirmations du major de cette formation hospitalière, il n'y a jamais eu plus de 50 poches de sang disponibles depuis son ouverture en octobre 2014.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.