Cameroun: Dschang - On actualise les plans communaux de développement

Au regard du contexte, les centres linguistiques ont révisé leur stratégie et ambition durant une… Plus »

L'actualisation de ces PCD, souligne le préfet de la Menoua Joseph Bertrand Mache Njonwouet, constitue un enjeu majeur pour les communes, afin d'adresser les besoins et attentes des populations, aller à la rencontre des bailleurs de fonds, et un chemin vers leur prise en main effective.

A la faveur d'un atelier régional de formation des organismes d'appui local (OAL) à l'actualisation et la mise en œuvre des PCD des dix communes cibles, la coordination régionale du PNDP/Ouest ambitionne de capaciter les OAL afin de les rendre plus aptes dans l'exécution de leurs missions de planification communale selon la nouvelle méthodologie du Minepat.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.