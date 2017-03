Cameroun: Adamaoua - 1,5 milliard pour 11 communes

Au regard du contexte, les centres linguistiques ont révisé leur stratégie et ambition durant une… Plus »

Les domaines d'intervention ont trait au bâtiment, au génie civil, à l'hydraulique, aux travaux agricoles. Le gouverneur a insisté sur la bonne exécution des projets et surtout sur un respect strict et rigoureux de la réglementation qui encadre les procédures de passation des marchés.

Les marchés à passer sont planifiés pour un montant global de 1.498.737.343 F. Ce montant représente les frais de travaux et de suivi-contrôle par les contrôleurs privés et les sectoriels. 81 projets regroupés en 37 marchés dans 11 communes ont été retenus.

Cette commune du département du Mayo-Banyo s'en tire avec la plus grosse enveloppe. La subvention servira à la réalisation des ouvrages d'art, à la construction des espaces marchands tels que les marchés et les parcs vaccinogènes pour le bétail, entre autres.

