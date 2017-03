Cameroun: Du nouveau sur le marché de l'automobile

Au regard du contexte, les centres linguistiques ont révisé leur stratégie et ambition durant une… Plus »

De nouveaux dispositifs contribuent par exemple à une conduite plus sécurisée, quatre caméras (avant, arrière, gauche et droite) sont installées, ce à quoi il faut ajouter une carrosserie présentée comme robuste.

On apprendra à l'occasion qu'il s'agit de la 3e génération de Pajero Sport. Aux potentiels clients, l'engin a été vanté : design extérieur raffiné, tenue de route solide, puissance du moteur, boîte automatique à 8 vitesses - une première chez Mitsubishi Motors -, etc. Autre aspect relevé, le volet technologique.

