Afrique: La Banque mondiale va mobiliser 57 milliards de dollars d'investissements en faveur de l'Afrique subsaharienne

"Cela représente une occasion unique de modifier la trajectoire du développement en Afrique subsaharienne. Avec ces engagements, nous allons pouvoir travailler avec nos clients pour significativement développer les programmes en faveur de l'éducation, des services de santé de base, de la propreté de l'eau et de son traitement, de l'agriculture, du climat des affaires, des infrastructures et des réformes institutionnelles" , a rassuré le président de la banque, Jim Yong Kim.

Sur cette enveloppe, 45 milliards de dollars devront être mobilisés des guichets de l'Association Internationale de Développement (AID), une agence placée sous la tutelle de la Banque mondiale et réputée pour ses crédits préférentiels et ses dons en faveur des pays pauvres.

