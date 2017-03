Sénégal: Le forum civil invite Macky sall à transmettre à la justice tous les rapports d'audit

Par ailleurs, rappelant que les principes essentiels de bonne gouvernance et les règles de l'effectivité de l'État de droit ainsi que la séparation des pouvoirs dans notre République constituent le pilier central qui permet aux citoyens sénégalais de garder confiance en leurs institutions, le Forum civil exhorte les citoyens à redoubler d'exigence vis-à-vis de tous les élus et de tous les administrateurs de crédits pour que la reddition des comptes soit « un exercice courant débarrassé de tout calcul politique et de toute enveloppe émotionnelle ».

À ce titre, elle dit dénoncer « toute forme d'instrumentalisation de la justice et toute garantie d'impunité au nom d'enjeux politiques et/ou électoraux ». Mieux, elle invite le chef de l'État à transmettre à la justice tous les rapports qui lui ont été soumis par les différents corps de contrôle (IGE, Cour des comptes, OFNAC, CENTIF, etc.).

