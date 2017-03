Sénégal: Week-end des lions - Un «bijou» signé Famara Diédhiou

Avant de rejoindre les Lions pour les deux matchs amicaux du 23 et 27 mars, Famara Diedhiou s'est offert un bijou avec un somptueux but marqué samedi 18 mars contre Guingamp.

L'attaquant international d'Angers a inscrit le 3ème but et dernière but de la victoire (3-0). Un but digne de Messi réalisé à la 83e minute et construit suite à une action menée depuis le milieu terrain par l'international sénégalais et conclu par un par un tir du plat du pied.

L'attaquant des Lions s'offrait ainsi son 7ème but de la saison en Ligue 1. Issiar Dia, a aussi fait trembler les filets en marquant à la 42e min le deuxième but de Nancy face à Lorient (2-3).

De son côté Younousse Sankharé (29e) y est également allé de son but en participant à la victoire réussie par les Girondins de Bordeaux sur Montpellier (3-1).

Le milieu de terrain sénégalais a marqué le deuxième but à la 29e minute de jeu. En Turquie, Dame Ndoye s'est illustré en avec Trabzonspor en marquant le premier but de la victoire contre Galatasaray (2-0).