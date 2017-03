Sénégal: Audition du maire de Dakar, la défense dénonce un « procès politique »

Selon un témoin proche de Khalifa, joint au téléphone depuis Beijing, «le maire de Dakar est pour le moment le politicien le plus populaire du pays... Il est pressenti sans doute vainqueur de la prochaine présidentielle, c'est la raison pour laquelle ses adversaires cherchent à lui coller des affaires judiciaires non justifiées ».

Rien de plus n'a été révélé au cours de cette audition qui n'est qu'à sa première phase. Comme il fallait s'y attendre, l'inculpé a rejeté en bloc toutes les accusions portées contre lui. Il dit n'avoir pas touché aux comptes du Trésor, a affirmé à l'AFP Me Bamba Cissé, l'un des membres du collectif des avocats du maire de Dakar.

Le numéro un de la capitale sénégalaise est accusé "d'escroquerie portant sur des deniers publics, de détournement de deniers publics, d'association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux". La justice lui reproche des dépenses "non justifiées" de près de 3 millions USD prélevés, selon elle, dans les caisses de sa mairie.

