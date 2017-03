Sénégal: Les populations invitées à vivre pleinement la quinzaine de la francophonie

"Donner la parole à de jeunes entrepreneurs pour qu'ils témoignent sur leurs réalisations, leur parcours, leur contribution à l'épanouissement de la communauté s'inscrit parfaitement dans la politique nationale visant à promouvoir les jeunes, quel que soit le secteur et contribue à l'émergence d'une jeunesse consciente et engagée [... ]", a conclu Birame Niang.

Birane Niang a aussi soulignée la richesse et la diversité du programme retenu pour la quinzaine, promettant que tous les désirs et attentes "seront comblés pour ceux dont l'intérêt porte sur la culture, l'éducation, la jeunesse, l'économie, la science, le numérique ou le sport, entre autres".

Il à, cet effet, relevé la constance de la tenue de cette quinzaine depuis bientôt quinze ans. Dans le but de la préserver, "il faut sans doute l'engagement d'hommes et de femmes imbus de valeurs de respect et de promotion de la diversité, de valorisation des potentiels que recèlent des catégories comme les jeunes et les femmes", a-t-i estimé.

