Sénégal: Francophonie - 6 jeunes entrepreneurs honorés pour leurs projets innovants

Créé en 2008, le GAF regroupe des ambassades francophones accréditées au Sénégal, les institutions de la Francophonie qui ont leur siège à Dakar (Bureau régional de l'AUF, CONFEJES, CONFEMEN), l'Etat du Sénégal à travers le ministère de la Culture et de la Communication et le bureau du représentant personnel du Chef de l'Etat à la Francophonie.

"Je voudrais qu'on puisse faire la jonction entre la francophonie politique et de partage et de complémentarité pour accompagner la jeunesse et les couches vulnérables dans leurs projets", a pour sa part soutenu Rita Preira, chargée de mission à la présidence de la République.

C'est pour cette raison que le GAF innove cette année en mettant six jeunes entrepreneurs à l'honneur pour parler des projets innovants qu'ils ont mis sur pied et partager leur parcours en tant que tel", a dit son président, Auguste Paraina.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.