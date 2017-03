Afrique: Lancement officiel du projet "Services agricoles et inclusion digitale"

communiqué de presse

Dakar — La FAO organise, mardi, à 9h, à l'hôtel Pullman, un atelier pour le lancement officiel de la composante nationale du projet "Services agricoles et inclusion digitale en Afrique", annonce un communiqué reçu à l'APS.

Ce projet vise "le développement et la mise en œuvre de solutions dans les technologies de l'information et de la communication appliquées à l'agriculture au Sénégal et au Rwanda".

L'atelier permettra de déterminer "les quatre applications" du projet qui seront principalement développées autour de la santé animale, le changement climatique, la nutrition et le marché agricole.

Ce sera aussi l'occasion de "définir les synergies et les collaborations possibles et d'intégrer les besoins des partenaires dans la conception et la réalisation finale des applications".

La cérémonie de lancement sera marquée par la présence des représentants de la FAO, des ministères concernés (agriculture et équipement rural, pêche et économie maritime, élevage et productions animales, postes et télécommunications), des membres du secteur privé et de la société civile.