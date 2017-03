Algérie: Tizi-Ouzou - Promenade éco touristique au profit d'enfants orphelins à Boumessaoud

Quittant le village Boumessaoud, direction Ifehounene, et après une pause déjeuner à la maison de jeunes de cette commune, les véhicules prennent la route d'Azrou n'Thor où les organisateurs ont offert aux enfants l'ultime joie de cette promenade : la neige. Bataille de boules de neige, glissades et escalades, les enfants s'en sont tellement donné à cœur joie que le moment de départ fut un véritable déchirement pour eux.

Ils ont ensuite découvert la maison natale d'un des maîtres de la chanson algérienne d'expression Amazighe, Cherif Kheddam, et la placette de l'ancienne huilerie du village détruite par l'armée coloniale française durant la guerre de libération nationale, où ils se sont particulièrement intéressés aux mobiliser et ustensiles traditionnels exposés à l'intérieur de cette habitation classée patrimoine national, en s'interrogeant sur l'utilisation des objets qui ne leur sont pas familiers.

Arrivés à destination, les enfants découvrent avec enchantement l'entrée du village Boumessaoud avec un panneau souhaitant la bienvenue aux visiteurs, une plaque indiquant qu'il est lauréat du premier prix Rabah Aissat du village le plus propre et le plan du village peint sur un mur.

Tizi — Une promenade éco touristique a été organisée par la direction du tourisme et de l'artisanat de la wilaya de Tizi-Ouzou et les associations Kafil El Yatim (à caractère social) et Amnir (à caractère touristique) au profit d'enfants orphelins à Boumessaoud (commune d'Imsouhal à 70 Km à l'est de Tizi-Ouzou), lauréat du titre de village le plus propre de la wilaya pour l'édition 2017.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.