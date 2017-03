Algérie: Les services de la sûreté nationale ont élucidé 15 affaires criminelles en février dernier

Alger — Les services de la police judiciaire appuyés par les équipes de la police scientifique et technique ont élucidé en février dernier quinze affaires criminelles à travers le territoire national, a indiqué lundi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Parmi ces affaires, dix sont liées aux crimes d'homicide volontaire et cinq aux coups et blessures entraînant la mort, ajoute la même source précisant que 31 individus impliqués ont été arrêtés et différés devant les juridictions compétentes.

Les services de la police judicaire "ont réussi grâce aux moyens et techniques scientifiques modernes en matière de recherche et d'analyse criminalistique à élucider ces affaires avec un taux d'efficacité de 100%", relève la même source.

Concernant les homicides volontaires, les équipes de la police judiciaire ont élucidé, durant la même période, "10 affaires ayant donné lieu à l'arrestation de 15 individus impliqués dont 10 auteurs principaux et 5 acolytes".

Pour ce qui est des crimes de coups et blessures entraînant la mort, "cinq affaires ont été traitées et 16 individus impliqués dont 5 auteurs principaux et 11 acolytes ont été arrêtés ".

Selon le communiqué, les querelles et les provocations figurent parmi les principales causes de ces crimes (40 %) suivis des crimes commis sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants (20%), puis les litiges familiaux et financiers (13,34%) et enfin les affaires liées aux troubles mentaux et aux vols (6,66%).

La DGSN a appelé les citoyens à "consentir davantage d'efforts et à coopérer avec les services de la police pour lutter contre la criminalité à travers leur participation dans le travail de proximité et de sensibilisation".