Algérie: Ouargla - Plusieurs structures de santé à réceptionner prochainement

Le secteur compte aussi dans cette wilaya 36 polycliniques, 87 salles de soins et 45 centres médico-sociaux, selon les données de la direction de la Santé et de la Population de la wilaya.

La wilaya d'Ouargla, qui recense une population de près de 645.000 habitants, dispose déjà de quatre établissements publics hospitaliers (EPH) à Ouargla, Touggourt, Hassi Messaoud et Taibet, en plus de deux établissements spécialisés Mère-Enfant à Ouargla et Touggourt, et un établissement hospitalier d'ophtalmologie, réalisé au chef-lieu de la wilaya dans le cadre de la coopération algéro-cubaine.

La commune de Témacine a bénéficié, de son côté, d'un hôpital de 60 lits pour un investissement de plus de 1,3 milliard DA (réalisation et équipement), sachant que ce projet accuse un retard d'exécution en raison de l'insuffisance de l'enveloppe consacrée à l'équipement, a-t-on fait remarquer.

La même commission fait état aussi d'un projet de service des urgences médico-chirurgicales dans la commune d'Ouargla, d'un cout de 275 millions DA (réalisation et équipement), et d'un centre de transfusion sanguine, d'un cout de 140 millions DA.

