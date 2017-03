Cameroun: La crise anglophone et notre exil intérieur

A côté du sacre des Lions indomptables à la CAN du Gabon qui joue les prolongations par une tournée nationale de présentation de trophée dans les 10 régions du pays, on s'extasie devant la « Remontada » de Barcelone face au Paris Saint Germain.

Pour se donner bonne conscience devant ce deni de citoyenneté, on s'évade, on s'exile dans autant de diversions qui nous empêchent de voir la hideur de notre condition.

Et nous les regardons faire devant nos démissions et nos silences complices. Le cinéaste Jean Pierre Bekolo a si bien résumé la situation dans une interview dans le journal français Le Monde : « Les années Biya ont fait des Camerounais un peuple qui meurt en silence » (Le Monde du 9 mars 2017).

En donnant un statut « endémique » à cette crise, ses acteurs majeurs, c'est-à-dire, le gouvernement et ceux qui ont été à l'initiativedes mots d'ordre de grève de départ, lancent un véritable défi à notre conscience citoyenne et patriotique. Comment réagir face au drame d'une importante frange de la population qui crie à sa marginalisation ?

