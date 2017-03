Cameroun: L'après-Biya et la crise anglophone inquiètent... tout de même

Qui pourraient infléchir la détérioration fiscale par de mesures fiscales comme l'amélioration de la perception des impôts, le contrôle de la masse salariale de secteur public et la rationalisation des dépenses d'investissement. En lieu et place des coupes sévères sur les dépenses.

Malgré tous ces risques suscités par l'inconnu qui entoure l'après-Biya et la crise anglophone qui perdure depuis plus de trois mois, Fitch pense que les programmes économiques du FMI se concentreraient sur les actifs étrangers afin de soutenir l'environnement commercial et l'investissement privé.

« De plus, le sentiment politique local semble accepter qu'avec autour de 300 groupements tribaux et ethniques différents dans le pays, il y a une histoire forte de compromis politiquement négocié, au cas où des élections post-Biya ne débouchent pas sur un vainqueur clair », analysent les experts américains.

En effet, le 8 novembre 2016, le Cameroun a été l'objet d'une réunion de Citigroup Inc, une entreprise financière majeure basée aux Etats-Unis. Au cours des assises, les experts financiers ont analysé le pays sous l'angle politique et économique.

