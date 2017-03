El — Près d'un millier d'élèves, issus des trois paliers de l'enseignement, représentant 33 wilayas du pays, prennent part à la 22eme édition du festival national du chant scolaire, ouvert lundi à la Maison de la Culture d'El-Oued, à l'initiative de la direction locale de l'Education.

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation a été marquée par la présentation d'une opérette intitulée "L'Algérie pour toujours", interprétant différents genres culturels et sociaux, inspirés des us et traditions populaire de différentes régions du pays.

Trente trois (33) chorales, de 16 élèves chacune, concourront, quatre jours durant (20-23 mars), pour décrocher les trois premières places dans chacun des trois paliers de l'enseignement (primaire, moyen et secondaire).

Selon les organisateurs, cette manifestation vise repérer de jeunes Mounchid talentueux dans ce genre de chant scolaire et à promouvoir ce type d'activités culturelles constructives, qui constituent un des meilleurs moyens de sensibilisation au sein de la société, et son ancrage notamment en milieu scolaire.

Le programme du festival, dont la première édition remonte à 1995, prévoit aussi des circuits touristiques pour permettre aux participants de découvrir les atouts archéologiques et touristiques des régions d'Oued-Souf et d'Oued-Righ, ainsi que leur patrimoine culturel, dont les produits de l'artisanat.

Des tables rondes et des communications sur "la situation et les perspectives du chant scolaire en Algérie", figurent également au menu de ce festival, parrainé par le ministère de l'Education nationale et la wilaya d'El-Oued.