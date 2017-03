Sénégal: Les travailleurs de l'hôpital Principal au chevet des enfants abandonnés

Et pour marquer la solidarité de tous ses collègues à appuyer la noble cause du secours apporté par l'Orphelinat, elle a soutenu que le fonds de solidarité s'engage désormais à poursuivre son action envers la structure d'accueil dont les besoins sont immenses.

Mme Ndiaye Katy Bigué du Fonds de solidarité de l'Hôpital a pour sa part dégagé toute son émotion à la vue de la cinquantaine d'enfants abandonnés dés leur naissance et pris ici en charge dans la discrétion et le bénévolat.

Profitant en outre de cette visite, elle a d'ailleurs lancé un appel aux femmes dans l'impasse suite à la naissance d'un enfant non désiré et qui ne savent où se donner de la tête, de s'adresser à l'Orphelinat Serigne Saliou Mbacké au lieu de les abandonner dans la rue.

Car en plus de la location très coûteuse, le centre connaît de multiples besoins de ressources humaines dont le renforcement du personnel d'entretien et des enseignants.

Après l'envoi par les femmes de l'hôpital de deux médecins pour y effectuer des consultations gratuites, les travailleurs ont suivi par la remise d'un important don en nature. Lait en poudre, couches, savon, eau de javel, vêtements, chaussures et divers produits ainsi que des médicaments d'une valeur de plus de 200.000 F Cfa.

C'est dans un immeuble de trois étages à l'Unité 11 des Parcelles Assainies que l'association de «Orphelinat de Sérigne Saliou Mbacké» recueille plus de 50 enfants, tous, des bébés abandonnés, nouveaux nés orphelins de père et de mère ou provenant de familles démunies.

