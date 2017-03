Ile Maurice: Affaire BAI - «Iqbal Mallam-Hasham a reçu une offre d'emploi», dit Me Shakeel Mohamed

La position du Directeur des poursuites publiques sur l'enquête ouverte dans l'affaire BAI et dans laquelle est impliqué Iqbal Mallam-Hasham était attendue en cour de Rose-Hill, lundi 20 mars. Toutefois, le représentant du DPP ne s'y est pas présenté et les débats à ce sujet ont été renvoyés à mercredi 12 avril.

Me Homanaaden Ponen, avocat de l'Independent Commission against Corruption (ICAC) a, pour sa part, indiqué que le dossier a été renvoyé à la commission anti-corruption étant donné qu'il était prévu qu'il y ait des débats sur la radiation de deux charges provisoires, soit de blanchiment d'argent et public official using his office for gratification, retenues contre Iqbal Mallam-Hasham.

«Le dossier a été envoyé au bureau du DPP le 15 mars. Mais celui-ci l'a renvoyé à l'ICAC deux jours après. De ce fait, aucune décision n'a été prise par le DPP», a fait ressortir Me Homanaaden Ponen.

Me Shakeel Mohamed, qui représente Iqbal Mallam-Hasham a, de son côté, insisté sur la radiation des charges retenues contre son client dans cette affaire. Il a également présenté une motion, demandant que l'interdiction de quitter le pays, qui pèse sur son client, soit levée sur une base permanente. «Cette interdiction pèse sur mon client depuis son arrestation. Toutefois, il a reçu une offre d'emploi à l'étranger. Il doit pouvoir travailler pour subvenir aux besoins de sa famille», a fait ressortir Me Shakeel Mohamed. Il a ajouté que «le droit constitutionnel de son client est bafoué par cette interdiction qui dure depuis trop longtemps». «Cela cause préjudice non seulement à mon client mais aussi aux membres de sa famille.» La position du DPP est attendue pour, le lundi 3 avril, sur la levée de cette interdiction.

Pour rappel, l'ancien Managing Director de la SIC a été inculpé pour avoir usé de sa position pour obtenir des faveurs de Bramer Property Fund (BPF). Iqbal Mallam-Hasham a notamment fait l'acquisition du 11e étage et d'un espace au rez-de-chaussée de la Bramer House, à Ébène, au coût de Rs 105 millions.