Algérie: Tizi-Ouzou - Une soixantaine d'exposants mardi à la fête de l'olivier

Tizi — Une soixantaine d'exposants animeront, demain mardi, la septième édition de la fête de l'Olivier de Maatkas(25 Km au Sud-ouest de Tizi-Ouzou) qui se tiendra au village Ath Zaim,a-t-on appris, lundi, des organisateurs.

Les participants qui viendront de Tizi-Ouzou et des wilayas limitrophes, dont une vingtaine d'oléifacteurs, animeront l'exposition-vente prévue durant cette fête pour proposer aux visiteurs de huile d'olive, de l'olive de table, des objets artisanaux, des plantes médicinales, et des plants d'arbres et ornementaux, a-t-on ajouté.

Placée sous le thème "Quel avenir économique pour l'huile d'olive de Kabylie", cette fête qui s'étalera sur quatre jours, est organisée par l'association culturelle Tiguejdit en collaboration avec le comité de village d'Ath Zaim. Elle sera abritée par l'école primaire et la mosquée de ce village, a-t-on précisé.

Le but visé par cette fête, est de préserver le patrimoine oléicole local à travers notamment l'encouragement des opérations de rajeunissement des vergers pour améliorer le rendement, selon les organisateurs.

Des conférences seront animées lors de cette manifestation par des spécialistes, autour de cette thématique afin de sensibiliser les agriculteurs et les différentes intervenants dans cette filière.

Une opération de plantation d'oliviers, des démonstrations de greffage et de taille, est au menu de cette nouvelle édition. Une visite guidée des huileries du village et une démonstration d'extraction d'huile d'olive et un atelier organoleptique sont également programmés durant cette fête.