Algérie: La 4e édition du salon international "Al Moustechfa" à Alger du 13 au 26 mars

Selon Mme Guellif, plus de 2 800 invitations ont été adressées aux professionnels de la santé, alors que plus de 25 000 visiteurs sont attendus à ce salon.

Il s'agit également, à l'occasion de ce salon, de "mettre en avant les entreprises algériennes et leurs différents domaines d'expertise de prédilection afin d'oeuvrer pour une meilleure organisation de prise en charge des patients à travers le renforcement de la contractualisation et du système d'information".

De son côté, Mme Guellif a indiqué que l'édition de cette année aura comme nouveauté un forum qui servira d'échanges et de rencontres entre les professionnels, soulignant que le ministère et "Al Moustechfa" oeuvrent pour "l'évolution et l'innovation dans les domaines hospitalier et médical, mais aussi à la contractualisation et l'information dans le système de santé en Algérie".

Il a, en outre, souligné que ce salon sera dédié à la contractualisation dans la but de "faciliter l'accès aux soins et aux médicaments par le biais de la couverture sociale ou d'une assurance-santé".

les services de santé militaire et les services de la Protection civile et de la Sûreté nationale.

Intervenant à l'occasion d'une conférence de presse, animée conjointement avec la directrice général de l'agence El Moustechfa Event, Lamia Guellif, le conseiller du ministre a précisé que cette manifestation, première du genre au Maghreb et en Afrique, regroupera les acteurs du monde hospitalier, notamment les médecins, les paramédicaux, les biologistes, les techniciens, les biomédicaux, les gestionnaires et les équipementiers.

Cette édition verra la participation de près de 150 exposants nationaux et internationaux, a précisé lundi à Alger Slim Belkessam, conseiller du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

