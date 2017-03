Algérie: Législatives - Le délai des recours relatifs aux candidatures s'achève ce lundi

Le parti du Front de libération nationale (FLN), le Rassemblement national démocratique (RND) et Tajamou Amal El Jazair (TAJ) sont les seules formations politiques à avoir présenté des listes dans les 48 wilayas du pays et les 4 circonscriptions électorales à l'étranger.

Le nombre de candidats s'élève à 12.591, soit 8.646 hommes (68,67%) et 3.945 femmes (31,33%). L'âge de la majorité des candidats (64,21 %) se situent entre 31 et 50 ans et 55,91 % ont un niveau universitaire.

Selon les chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, le nombre de listes de candidats aux élections législatives est de 1.088, réparties comme suit: 797 listes présentées par 63 partis, 163 listes d'indépendants et 128 listes issues d'alliances.

