Gabon: Suspension de la CONASYSED - L'Union nationale condamne la décision du gouvernement

Peut-il se rappeler de la décision de dissolution de notre parti prise par le même ministère en 2011 et qui suscita une avalanche de condamnations par toutes les démocraties du monde entier et qu'il dût annuler en catimini ? "

Selon le Secrétaire exécutif adjoint chargé de la communication , Sandrine AKEREY,c'est par l'arrêté numéro 006 /MISPDL, que le Ministre de l'intérieur, Lambert Noël MATHA, a suspendu les activités de certains syndicats de l'éducation nationale, notamment la Confédération Nationale des Syndicats de l'Education(CONASYSED),organisation légalement constituée et qui exerce ses activités conformément à la loi 18/92 du 18 mai 1993 et aux dispositions des conventions numéros 87 et 96 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT).

Elle appelle le ministre à plus de sérénité. Poursuivant ses propos, L'UN a indiqué que "La loi n'est pas faite pour permettre à un ministre ou à un groupe de citoyens de piétiner les libertés fondamentales et ainsi asservir le peuple". Force doit rester à la loi ! nous dit elle.

