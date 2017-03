Le bras de fer se poursuit entre le gouvernement et les syndicalistes. Cependant, les organisations syndicales fondatrices de la CONASYSED ci après : SAEG, SEENA, SYNETEC pro, FESEENA, FNSE, SYNAJES, SNEEPS refusent de prendre part aux négociations qui seront entamées par le Ministre de l'éducation nationale dès ce lundi 20 mars 2017. Elles demandent aux enseignants d'être plus que mobilisés pour durcir le ton. Pour eux, la Grève continue !

Ne pas le faire aujourd'hui, c'est assumer la mort collective pour demain. N'en déplaise aux émergents et leurs complices, qui trouveraient dans cette mesure " un acte de courage" une chirurgie pour sauver l'école gabonaise. La mesure, je dis bien est indéfendable politiquement et juridiquement. »

Car elle frappe au cœur même de notre système politique démocratique instauré aux prix du sang et des larmes par notre vaillant peuple : la mise en cause de l'une des libertés consubstantielles à la démocratie, c'est-à-dire une liberté sans laquelle il n'y à point de démocratie : la liberté d'association.

