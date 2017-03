Or, on recense beaucoup de dérapages de la part des policiers, des violences envers de citoyens hors du cadre défini par la loi. Il n'y a pas de jours sans qu'on entende parler d"arrestations arbitraires, d'extorsion, de répression, dans un pays supposé de droit.

La police a la noble mission de garantir et faire valoir la liberté de la population ; elle le fait en assurant la sécurité des personnes et des biens. Elle maintient l'ordre public en faisant appliquer la loi.

La police, garant de la liberté et non de la terreur

Tous les 15 mars, on célèbre la journée mondiale de lutte contre les violences policières. Une journée dont pas mal de citoyens burundais ignorent l'existence et qui ne semble pas préoccuper le gouvernement. «Pourtant, depuis quelques temps, les violences policières sont dans notre quotidien», témoigne un taxi-motard de la commune Ntahangwa.

