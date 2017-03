Mali: Une conférence d'entente controversée au Mali

Des voix dénoncent une conférence « bâclée » et réclament plus de temps. Ils soupçonnent un « agenda politique caché » du chef de l'Etat.

Cet incident rappelle à quel point la situation est volatile dans le Nord : des groupes armés continuent de sévir, le cantonnement promis n'est pas effectif, les autorités intérimaires n'ont toujours pas pu commencer à travailler à Gao et Kidal. Idem dans le centre du pays, où des jihadistes commettent des violences et où les conflits fonciers perdurent entre éleveurs et cultivateurs. Sans oublier les réfugiés maliens toujours nombreux dans les pays voisins.

Son objectif est, comme prévu par l'Accord de paix, d'aboutir à une charte de réconciliation des Maliens, axée sur trois grands thèmes : la pacification, la réconciliation et l'unité territoriale du pays. Les réactions sont mitigées, au Mali. Si certains sont enthousiastes, d'autres sont plus sceptiques.

