Gabon: Elie Assoume Ella, Maitre prothésiste dentaire émérite

Libreville — Elie Assoume Ella est maitre prothésiste dentaire chevronné. Son atelier a pignon sur rue au quartier Venez-voir à Libreville. Mais que de chemin pour en arriver là car il est ce que l'on convient d'appeler un « self-made man ».

En effet, il commence sa longue croisade pour l'acquisition de l'expertise professionnelle à l'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné alors qu'il est encore en classe de troisième de l'enseignement secondaire.

Il se forme sur le tas et va par la suite faire valoir son savoir dans les entreprises sanitaires privées. La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) lui ouvre la porte de ses services 5 ans plus tard. Cinq ans plus tard également notre jeune loup sent un besoin inaliénable de consolider sa formation dans des écoles plus avisées et adaptées à son cas si atypique.

Le voilà donc en Allemagne où il met son séjour bien à profit pour devenir maitre prothésiste dentaire en 3 ans. La France l'accueille par la suite. Il y travaille pendant trois années riches de retombées tant du point de vue professionnel que de la formation de l'homme.

Cette notoriété maintenant avérée lui fait décider de rentrer au pays natal. Se pose pourtant le lancinant problème de financement pour s'installer à son propre compte. Un prêt bancaire assez conséquent lui permet de pallier cette difficulté fondamentale.

Aujourd'hui Elie Assoume Ella savoure la joie immense d'être le fournisseur agréé des centres hospitaliers et des cabinets privés. Leur mission commune étant celle presque sacerdotale de redonner aux patients la dignité d'un sourire public décomplexé. Bien évidemment après la restauration d'une dentition perdue partiellement ou entièrement lors d'une maladie ou d'un accident grave.