Maroc: Managem affiche une hausse de 41% du RNPG

Le leader national des activités minières, Managem, a réalisé un résultat net part du groupe (RNPG) de 289 millions de dirhams (MDH), en hausse de 41%, selon les résultats annuels de la société.

"Le RNPG a été impacté par les bonnes performances opérationnelles et par le rebond des cours des métaux durant le second semestre, sur fond de retour des bons fondamentaux pour les métaux de base et le regain de vigueur des métaux précieux suite au contexte politique américain", explique le Groupe, dans une communication financière publiée sur le site de la Bourse de Casablanca.

Pour sa part, rapporte la MAP, le chiffre d'affaires s'est établi à 4377 MDH en progression de 60 MDH par rapport à 2015 grâce aux effets positifs des hausses de production de cuivre et d'argent et de la reprise des cours des métaux le second semestre, atténuant l'impact négatif de la baisse de la production d'or à Bakoudou, précise Managem.

Quant à l'excédent brut d'exploitation, il s'est élèvé à 1488 MDH en hausse de 5% par rapport à 2015, suite à l'évolution positive du chiffre d'affaires et à la baisse des cash-costs et des dépenses de fonctionnement, relève la publication.

L'année 2016 a été marquée par un bilan de recherche très positif permettant le rallongement des durées de vie des mines du Groupe, note la publication, soulignant que les principales découvertes concernent l'argent (+653 tonnes métal), le cuivre (4.5 millions de tonnes tout venant), le cobalt (3624 tonnes métal) et le polymétallique (1,9 millions de tonnes tout venant).

Ainsi, le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale ordinaire la distribution d'un dividende de 21 dirhams par action au titre de l'exercice 2016.

Pour accompagner le plan de développement du Groupe, le Conseil d'administration a décidé également de proposer à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'augmenter le capital social d'un montant maximum d'un milliard de dirhams, en numéraire.