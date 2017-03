Algérie: Nécessité d'activer les mesures portant consécration d'un taux de 20 % des transactions publiques aux micro-entreprises

Des professionnels et experts dans les différents domaines de l'énergie de 38 pays prendront part mardi… Plus »

La rencontre de deux jours parrainée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a vu la participation de plus de 1000 jeunes entrepreneurs de différentes wilayas du pays sous le thème "Les petites entreprises, un outil de diversification et de développement de l'économie nationale".

Par ailleurs, le président de la FNJE, Khireddine Hamel, a annoncé la signature de plusieurs accords entre sa fédération et des entreprises nationales et étrangères dans le cadre de la promotion des activités de l'action entrepreneuriale, soulignant l'existence d'un projet de conclusion d'un accord avec des compagnies d'assurance pour réduire les taux d'assurance dans certains domaines liés aux activités des micro-entreprises.

Il s'agit également d'encourager la formation spécialisée adaptée à la modernisation en faveur de cette catégorie et à trouver les mécanismes pour commercialiser les produits locaux des micro-entreprises en octroyant aux jeunes entrepreneurs l'opportunité de bénéficier de locaux pour réduire les frais de location et de consacrer le foncier agricole à la création de villages agricoles propres aux micro-entreprises activant dans ce domaine.

