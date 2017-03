Maroc: Les rhumatologues marocains et français en conclave à Marrakech

Des rhumatologues marocains et français se sont réunis samedi, à Marrakech, pour débattre des nouveautés de cette discipline médicale.

Réunis dans le cadre de la 11ème journée scientifique de l'Association des rhumatologues de Marrakech (ARM), les participants ont traité des thèmes d'actualité qui concernent l'appareil locomoteur, ainsi que les volets de la pathologie rhumatologique, notamment métabolique, dégénérative et d'imagerie échographique sans oublier la douleur.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l'ARM, Dr. Imane Bouchti, a indiqué que cette journée scientifique a offert l'opportunité pour les médecins locaux pour tirer profit des opérations de diagnostic et de traitement des maladies de rhumatisme, faisant savoir que les participants ont abordé plusieurs sujets, dont la maladie inflammatoire du genou dont souffrent davantage les jeunes et les procédés de traitement notamment à travers la rééducation médicale ainsi que la maladie de l'ostéoporose et la carence en vitamine D.

Les maladies du rhumatisme sont considérées comme des maladies chroniques, qui nécessitent un diagnostic précoce pour éviter les complications dangereuses qui causent des malformations et le handicap, a-t-elle ajouté, faisant remarquer que ces maladies peuvent être traitées en cas d'un diagnostic précoce, sachant que le Maroc est doté d'appareils de pointe pour diagnostiquer ces maladies ainsi que des médicaments émergents.

Dr. Bouchti a insisté sur la nécessité du diagnostic précoce de l'ostéoporose, dont souffre un grand nombre de personnes de plus de 50 ans, dont la majorité sont des femmes, afin d'éviter les complications de cette maladie sur la santé.

Pour alléger et lutter contre les complications des maladies du rhumatisme, Dr. Bouchti recommande la consultation des médecins spécialisés pour le diagnostic précoce des maladies, une alimentation riche en calcium et la pratique du sport régulièrement.

Créée il y a 13 ans, l'ARM organise annuellement une journée scientifique et des rencontres mensuelles qui réunissent des médecins des secteurs public, privé et de l'hôpital militaire pour débattre des dernières nouveautés dans le domaine, outre l'organisation de campagnes de sensibilisation pour faire connaitre les risques du rhumatisme et la manière d'éviter ses complications.