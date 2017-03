Togo: Une justice digne et responsable

Les contentieux administratifs sont traités par une juridiction particulière, indépendante à la fois de la juridiction civile et de l'Etat : il s'agit de la juridiction administrative, qui rassemble notamment les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel.

Le contentieux administratif est très divers et très large. Il englobe toutes les infractions aux règles administratives, telles qu'elles sont définies dans le droit public et administratif.

Le contentieux administratif désigne toutes les formes de litiges pouvant surgir entre les particuliers et les entreprises d'un côté, et l'administration de l'autre (Etat, collectivités locales, établissements publics).

'Bâtir une justice digne et responsable, qui joue pleinement son rôle d'incarnation du pouvoir judiciaire au service du droit, de la justice, de la paix sociale et du développement est notre mission commune', a déclaré à l'ouverture de la réunion le président de la Cour Suprême, Akakpovi Gamatho.

Les magistrats des tribunaux administratifs des Cours d'appel et de la Cour suprême planchent depuis lundi à Lomé et pendant 3 jours sur le contentieux administratif.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.