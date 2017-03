Sud-Soudan: Le HCR inquiet de l'afflux massif des réfugiés

Pour manifester son inquiétude et tirer l'attention de la communauté internationale quant à l'afflux des réfugiés fuyant le Soudan du Sud, le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a lancé, le Week-end dernier un appel aux gouvernants de venir en aide aux pays africains, notamment ceux qui sont confrontés à l'arrivée massive des réfugiés parmi lesquels, l'Ouganda.

Parlant des conséquences négatives qu'engendrent les combats dans ce pays actuellement en proie aux actes de violence, le porte-parole du HCR, Babar Baloch a précisé que huit mois après les nouvelles violences qui ont éclaté au Soudan du Sud, la famine causée par cette combinaison vicieuse des combats et de la sécheresse est à l'origine de la crise alimentaire que connait les réfugiés. Cette crise s'accroit de manière plus rapide et inquiète les populations victimes.

« Aucun pays limitrophe n'est immunisé par cette crise qui sévit au Soudan du Sud. Elle a provoqué le déplacement d'environ 1 million de personnes dans la région.

Les réfugiés sud-soudanais fuient en Ouganda, au Soudan, en Éthiopie, au Kenya, en R d Congo et en République centrafricaine », a souligné le porte-parole du HCR, en insistant sur le fait que le niveau des déplacements est alarmant et représente un fardeau impossible pour une région plus pauvre et qui manque de ressources pour faire face au fléau.

Selon Babar Baloch, parmi les pays d'accueil des réfugiés, l'Ouganda est classée en première ligne par rapport au nombre flagrant des réfugiés qu'il reçoit. Car, plus de la moitié des réfugiés sud-soudanais sont dans ce pays où la situation est critique au nord.

« Au plan des statistiques, le taux de nouveaux arrivants en Ouganda est actuellement d'environ 2000 personnes par jour. Cet afflux de réfugiés a atteint un record en février d'environ 6000 arrivées en une seule journée. Alors qu'en mars, ce taux est de 5000 personnes par jour soit 2 800 personnes », précise encore le porte-parole du HCR.

Déplorant par ailleurs, l'évolution rapide de la situation qui met en danger les populations, le porte-parole de cette institution a souligné qu'en raison de l'augmentation rapide du nombre de réfugiés en provenance du Soudan du Sud, les installations de transit mises en place dans le nord de l'Ouganda pour accueillir les personnes nouvellement arrivées sont débordées. A cette situation s'ajoute encore le problème des pluies qui amplifie la misère.

« La situation à laquelle est aujourd'hui confronté l'Ouganda est important et constitue un test par rapport au respect des engagements pris lors du Sommet pour les réfugiés et les migrants de septembre dernier », a-t-il ajouté, tout en recommandant la mise en œuvre et l'application des engagements pris lors de ce sommet axé sur la situation des réfugiés dans le monde intitulé : « Cadre de réponse globale pour les réfugiés ».

« L'Ouganda occupe la première place concernant l'application de cette nouvelle approche sans oublier les cinq autres pays qui se sont adjoints à elle pour défendre le cadre de réponse global pour les réfugiés en prenant des mesures pour intégrer les efforts humanitaires aux efforts de développement », a reconnu le porte-parole du HCR avant de préciser que ces mesures comprennent singulièrement la mise à disposition des terres aux réfugiés, en les incluant dans les plans nationaux de développement et leurs permettre d'accéder aux marchés de l'emploi.

Tenant compte du degré alarmant que présente la situation, le porte-parole de cette institution à caractère humanitaire a prévenu que ces efforts risqueraient d'échouer. Sauf si un soutien supplémentaire urgent pourrait intervenir.

D'autant plus, actuellement, le financement pour les réfugiés sud-soudanais dans la région ne représente que 8% des 781,8 millions de dollars requis. C'est ce qui justifie cet appel de fonds du HCR pour l'Ouganda et, est d'environ 267 millions de dollars.