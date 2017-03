Afrique de l'Ouest: Séminaire sur les langes des écoles Pies de l'Afrique de l'Ouest

Il signale que les Ecoles Pies de l'Afrique de l'Ouest, présentes au Sénégal depuis 1963, œuvrent "à travers des garderies, écoles et collèges (Sam Sam, Thiaroye, Sokone, Oussouye et M'Lomp), fermes- écoles (Karang et M'Lomp), internats (Sokone, Toubacouta Oussouye et M'Lomp) et centre de promotion féminine (Sam Sam)".

Prévu pour se dérouler jusqu'au 23 mars prochain, ce séminaire se tiendra à Notre-Dame-d'Afrique, sis à la Cité CPI, près de la VDN (Voie de dégagement nord), en présence de professeurs de langues (français, anglais et espagnol) des différentes institutions éducatives et sociales des Ecoles Pies de l'Afrique de l'Ouest, précise le communiqué.

Dakar — Les Ecoles Pies de l'Afrique de l'Ouest (EPAO) organisent à partir de mardi, à Dakar, un séminaire sur les langues, dans le cadre de leur ambition de promouvoir "une éducation pour la vie, intégrale et inclusive dédiée aux jeunes et aux enfants démunis", annonce un communiqué.

