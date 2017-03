Tanger — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a présidé, lundi au Palais Marchane à Tanger, la cérémonie de présentation du projet de création de la ville nouvelle «Cité Mohammed VI Tanger Tech» et de signature du protocole d'accord y afférent.

Cette nouvelle ville contribuera de manière harmonieuse à l'essor rapide des activités économiques à Tanger et dans toute la région nord du Royaume.

Elle est le fruit de la politique de diversification des partenariats économiques avec plusieurs pays, menée par Sa Majesté le Roi et ce, à la faveur des nombreuses visites effectuées par le Souverain en Chine, en Russie, en Inde et dans plusieurs pays d'Afrique.

Au début de cette cérémonie, le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie numérique, M. Moulay Hafid Elalamy, a présenté devant le Souverain les grandes lignes de ce projet phare qui n'est rien d'autre que l'expression de la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi de développer et de diversifier les partenariats politiques et économiques du Maroc.

Ce projet, porté par la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le Groupe chinois HAITE et BMCE Bank, illustre un exemple de partenariat sino-marocain, dont les effets dépasseront le cadre de la région et bénéficieront à l'ensemble du Royaume, a ajouté M. Elalamy, notant que «sous les Hautes directives de Sa Majesté le Roi, le Plan d'accélération industrielle 2014-2020, a réservé un axe stratégique majeur au partenariat industriel Maroc-Chine», dont le moment fort a été la dernière visite royale en Chine, en mai 2016.

Et d'ajouter que la République populaire de Chine a développé un savoir-faire incontestable en matière de villes industrielles et de Smarts Cities, soulignant que ces villes intègrent de façon harmonieuse les zones industrielles, commerciales, résidentielles, de services publics et de loisirs, les dotant des technologies les plus évoluées et les plus adaptées aux exigences de la vie moderne.

Le président du Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, M. Ilyas Omari, s'est, pour sa part, félicité de la Haute sollicitude dont SM le Roi entoure la région et de la Vision Royale pour son développement durable, à la faveur de projets structurants à l'image du Port Tanger Med, du réseau autoroutier, de la ligne du Train à Grande Vitesse et des nouvelles zones industrielles et logistiques.

La création de la ville nouvelle «Cité Mohammed VI Tanger Tech» s'inscrit en droite ligne de cette volonté royale et permettra la création de milliers de postes d'emploi, le transfert de technologies de pointe, le renforcement de la compétitivité de l'économie nationale, tout en érigeant la région en plateforme économique à l'échelle continentale et internationale, a indiqué M. Omari.

Pour sa part, le président du groupe HAITE, M. Li Biao a souligné que «parmi les destinations qui s'ouvrent aux opérateurs chinois, le Royaume du Maroc occupe une position de premier plan, compte tenu de la solidité de ses multiples atouts».

En effet, la stabilité politique et sociale du Maroc, avec une économie ouverte sur le monde et déjà bien intégrée dans les chaînes de valeur internationales, consolidée par l'installation de leaders industriels mondiaux, dans des secteurs exigeant qualité et compétitivité, font du Maroc l'environnement d'investissement idéal pour les investisseurs chinois, a-t-il dit.

Le choix de Tanger pour accueillir ce projet ne doit rien au hasard, a affirmé M. Biao, faisant observer que ce choix est dû à la position géographique centrale de Tanger, à la croisée des continents, à seulement 15 kilomètres de l'Europe et avec une infrastructure notoire, à savoir le port Tanger Med et les installations associées.

Ce nouveau projet consiste globalement à construire un pôle économique capable de générer 100.000 emplois, dont un minimum de 90.000 emplois bénéficiera aux habitants de la région de Tanger.

Ce projet, soutenu par l'industrie de fabrication de pointe et l'industrie moderne de service, implique l'installation de 200 compagnies chinoises opérant dans la fabrication automobile, l'industrie aéronautique, les pièces de rechange d'aviation, l'information électronique, les textiles, la fabrication de machines et d'autres industries. L'investissement total des entreprises dans la zone après dix ans atteindra 10 milliards de dollars, a précisé M. Biao.

Intervenant à cette occasion, le président de BMCE-Bank Of Africa, M. Othman Benjelloun a affirmé que ce projet contribuera à "la renaissance de la route de la soie, si chère à nos partenaires et amis chinois. Cette route passera désormais par Tanger et, à partir de cette terre bénie, vers le reste du continent africain, l'Europe et l'Amérique".

"Nous sommes fière d'être partie prenante à cette grande initiative qui devrait attirer aux portes de l'Europe, sur un site mitoyen du plus grand port de transbordement d'Afrique -Tanger Med- plus de deux cents entreprises chinoises et, ainsi créer, plusieurs dizaines de milliers d'emplois", a dit M. Benjelloun.

La Cité Mohammed VI Tanger Tech sera développée sur 2.000 hectares. Selon le plan préliminaire, la construction sera étendue sur une période de 10 ans visant à créer une nouvelle ville intelligente internationale, intégrant l'écologie, l'habitabilité, l'industrie, la vitalité et l'innovation, avec un investissement total établi à 1 milliard de dollars.

Cette cité, qui avait fait l'objet d'un mémorandum d'entente pour la création d'un parc Industriel et Résidentiel au Maroc entre le Royaume et le groupe chinois HAITE, signé lors de la visite royale en Chine, constituera un hub économique de premier plan vers les pays africains et consolidera la vision royale pour une coopération sud-sud mutuellement bénéfique.

Sa Majesté le Roi a, par la suite, présidé la cérémonie de signature du protocole d'accord relatif à la création de cette nouvelle ville économiquement intégrée à Tanger.

Il a été signé par MM. Mohamed Hassad, ministre de l'Intérieur, Moulay Hafid Elalamy, ministre de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique, et par délégation du ministère de l'économie et des Finances, Mohamed Yacoubi, wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Ilyas Omari, Othmane Benjelloun, et M. Li Biao.

Cette cérémonie, marquée par la projection d'un film institutionnel sur les différentes étapes de réalisation de la Cité Mohammed VI Tanger Tech, ainsi que la présentation d'une maquette de ce projet avant-gardiste, s'est déroulée en présence notamment du Chef du gouvernement, de Conseillers de SM le Roi, de membres du gouvernement, d'une importante délégation chinoise, et de plusieurs hautes personnalités.