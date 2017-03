Le numérique peut-il être un levier pour la productivité et la performance des entreprises ? C'est par un cas concret en guise de réponse que la session inaugurale des Rendez-vous de l'économie numérique a été ouverte le 16 mars à la chambre consulaire de Pointe-Noire. Initiées par TOTAL E & P Congo, l'ouverture de ces rencontres s'est faite devant Bruno Jean-Richard Itoua et Benoit Bati, respectivement ministre de l'Enseignement supérieur et ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie numérique et de la prospective, des chefs et représentants d'entreprises, d'experts et des invités.

Placée sous le parrainage du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie numérique et de la prospective, la session inaugurale des « Rendez-vous de l'économie numérique » s'est voulue pragmatique et concrète, loin des discours souvent servis lors des évènements sur le numérique.

Dans son mot d'ouverture, le ministre Benoit Bati a indiqué qu'il était temps de sortir des grandes présentations sur le numérique pour aller vers des cas réels d'usages du numérique porteur de croissance pour l'entreprise et donc créatrice d'économie numérique. Cette exigence du ministre délégué à l'économie numérique faisait écho à la déclaration du ministre Bruno Jean-Richard Itoua, président d'honneur du DSI Club qui dans son mot de circonstance a dit : « Le numérique n'est pas une option ».

À la question de savoir, si le Digital peut-il être un levier de productivité et de performance pour l'entreprise, et dans le cas présent chez TOTAL E&P Congo, la première salve de réponses est venue de M. Pierre Jessua, son directeur général à l'entame du workshop animé par la Direction Support de cette entreprise.

Reprenant à son compte le discours de Patrick Pouyanne, PDG du Groupe TOTAL, M. Pierre Jessua a rappelé que chez TOTAL, le digital est l'un des trois défis du groupe et qu'une stratégie digitale Groupe avait été définie autour de trois axes majeurs : Relation clients, industrie 4.0 et open innovation, et à ce titre un Chief Digital Officer a été nommé.

« Le numérique, levier de productivité et de performance dans l'industrie pétrolière » a été présenté par Steve Mboulou, Albertin Banimba et Gatien Bando de la Division Systèmes d'Information de la Direction Support de TOTAL E&P, selon l'agenda : « l'usine du futur » de Total raffinage et chimie, l'organisation du Digital chez TOTAL, les réalisations au sein du groupe TOTAL (Industrial mobility, les objets connectés et le Digital Workplace).

Les quelques réalisations mises en avant par l'équipe TOTAL recouvraient l'ensemble du scope des métiers chez TOTAL. Des applicatifs du domaine hygiène santé pour la cartographie des risques de laboratoires, à la surveillance de la qualité de l'air à Djeno, les drones pour l'inspection en milieu confiné offshore, les smart rooms pour l'assistance et monitoring proactive des sites offshores sur terre (Optimisation des conditions d'exploitation et de production), en passant les objets connectés (Combinaison connectée, Bouteille de gaz connectée et la Formation en réalité augmentée), et le digital workplace ou solutions collaboratives pour faciliter la communication et la collaboration quelle que soit la situation de travail et le terminal d'accès.

Guy Baouaya, directeur Support et président du DSI Club a conclu la présentation en disant « Pour TOTAL, le digital est une opportunité pour accélérer l'utilisation des équipements mobiles, développer les synergies entre branches, améliorer la performance opérationnelle et mieux connaitre ses clients ».

Rappelons que la session initiale des « rendez-vous de l'économie numérique » est un évènement organisé par DSI Club en partenariat avec la Chambre consulaire de Pointe-Noire et l'Union Patronale et Interprofessionnelle du Congo.

Plusieurs autres personnalités ont également pris part à l'évènement : Yves Ickonga, conseiller du président de la République en charge des télécommunications et du numérique, Sylvestre Didier Mavouenzela, président de la chambre consulaire de Pointe-Noire, Christian Barros, président d'Uni congo ainsi que les autorités locales.