Mali: Le chef des opérations de maintien de la paix se félicite des progrès accomplis

M. Ladsous a cependant salué les efforts régionaux avec le G5 Sahel et avec ses Etats membres pour essayer de mieux coordonner l'échange de renseignements sur les opérations sur le terrain visant à contrôler l'action des groupes armés et des trafiquants.

« Le but de tout cela, c'est d'asseoir la crédibilité de ce processus lancé par les accords de paix, et de montrer aux populations du Mali, notamment dans le nord du pays, que l'Accord de paix se traduit par des dividendes », a souligné M. Ladsous.

« Nous avons constaté que la réunion de haut niveau du Comité de suivi des accords en février a pris une série de décisions très importantes qui ont commencé à se traduire dans les faits », a-t-il ajouté, citant pour exemple le déploiement des administrations intérimaires dans le nord, « qui est encore un processus en cours, je ne vous l'apprends pas, puisqu'il y a encore Tombouctou et Taoudéni », et le lancement des patrouilles conjointes.

