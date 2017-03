Maroc: Dwight L. Bush - La musique de Gnaoua, "un instrument fort de la diplomatie douce" marocaine

L'héritage culturel gnaoui est devenu, ces dernières années, un "instrument fort de la diplomatie douce" du Maroc, qui a toujours été un haut lieu de brassage des cultures et un hymne à la pluralité, a déclaré, samedi soir à la MAP, l'ancien ambassadeur des Etats-Unis à Rabat, Dwight L. Bush, en marge d'un concert de la musique des Gnaoua au célèbre Kennedy Center de Washington, dans le cadre de la tournée internationale marquant la célébration du 20ème anniversaire du Festival Gnaoua et musiques du monde d'Essaouira.

M. Bush a relevé que le Maroc a de tout temps été un carrefour et un lieu de brassage des cultures et des civilisations, et s'est toujours distingué par sa propre diversité ethnique, notant le rôle clé de la musique et de son aspect profond dans cet esprit de pluralité.

Pour l'ancien ambassadeur américain, la soirée gnaouie de Washington a été l'occasion idoine pour beaucoup d'Américains de découvrir la proximité de leur culture musicale avec celle des Gnaoua, surtout la ressemblance avec des rythmes musicaux populaires comme le jazz, le blues, et le R&B.

"C'était une belle soirée et j'espère que ce n'est que le début de davantage d'échanges de cette nature entre le Maroc et l'Amérique", a-t-il ajouté.

Tenu du 16 au 27 mars à l'initiative de l'Association Yerma Gnaoua et des organisateurs du Festival, le "Gnaoua Festival Tour" prévoit, outre l'étape de Washington, des concerts à New York et à Paris et réunit quelques-uns des plus grands maâlems Gnaoua du Maroc et des musiciens étrangers de renom.