Cameroun: Affaires - Moisson d'opportunités tchèques

Dans une rencontre à Prague vendredi 10 mars, deux représentants heureux ont jugé positive la mission que viennent d'accomplir des hommes d'affaires camerounais tout au long de la semaine dernière à travers la République Tchèque.

Pour Jiri Sir, le vice-ministre en charge des Matières premières agricoles, des Relations avec l'étranger et la Production biologique comme pour Joseph Jean Paul Tjomb, chef de la délégation d'une dizaine d'entrepreneurs agro-industriels camerounais, il s'agit d'une occasion d'échanges transformée en opportunités d'affaires. Les hôtes tchèques ont en effet multiplié (une quinzaine) les présentations de biens et services issus des technologies les plus avancées pour donner à leurs visiteurs la mesure de leur talent et de la qualité des prestations de ce pays dont on découvre qu'il vend à des prix concurrentiels, des produits à la norme allemande.

A l'exemple de ces camions recyclés de l'armée dont l'espérance de vie est de 50 ans et le prix avant les frais d'exportation : deux millions et demi de F ! D'aucuns dans la délégation camerounaise n'ont pas hésité à sauter littéralement sur l'occasion en se saisissant du volant pour tester l'engin sur des collines escarpées. Ailleurs, ils ont visité Farmet et évalué la possibilité d'extraire à froid l'huile d'amandes de noix de palme. Artisanale, sa production actuelle au Cameroun est faite après des cuissons qui l'assombrissent et l'appauvrissent partiellement, la privant d'un marché grandissant de la cosmétique moderne. Les échanges sur cette opportunité ont dévoilé le grand intérêt des Camerounais, ce d'autant plus que la PME tchèque en général répond à des besoins divers et fabrique des appareils sur mesure ou en pièces essentielles, à compléter sur place. Ce qui devrait favoriser la réalisation de propositions camerounaises nées durant le voyage et les découvertes.

Joseph Jean Paul Tjomb: « Nous reviendrons assurément »

Chef de la délégation camerounaise

« Je peux d'ores et déjà assurer que nombre d'entre nous reviendrons en République Tchèque. Nos partenaires nous ont bien reçus et nous en repartons avec une bonne impression au regard des trois objectifs de notre voyage. Nous avons justement pensé qu'il pourrait se trouver là-bas des moyens d'améliorer les performances de notre agriculture qui occupe une bonne partie de la population active camerounaise. Singulièrement en ce qui concerne la mécanisation et les nouvelles technologies, le transport des récoltes et leur transformation ».

Jiri Sir: « Le Cameroun peut devenir un modèle »

Vice-ministre tchèque de l'Agriculture