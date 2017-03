Nigeria: Boko Haram fait de la résistance

Trois kamikazes, un homme et deux femmes, ont tué quatre personnes dans une localité proche de la ville de… Plus »

Les combattants extrémistes restent infiltrés au cœur des populations et peuvent à loisir se jouer de la vigilance des forces de sécurité nigérianes. Et c'est à partir de positions insoupçonnées que les terroristes agissent en envoyant de petits groupes d'hommes et surtout de femmes ces derniers temps pour frapper là où bon leur semble.

Ce nouvel attentat est la preuve que la secte que l'armée nigériane a déclarée « terrassée et battue » reste très active. Il y a près d'une semaine, quatre femmes se sont fait exploser à Maiduguri, faisant deux morts et seize blessés.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.