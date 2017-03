Afrique: Aubameyang, Moukandjo brillent

Le Sénégalais Issar Dia a bien cru avoir fait le plus dur en inscrivant le 2è but de Nancy avant la pause contre Lorient mais réveil en seconde période des Merlus pour une victoire finale 3-2 avec des buts du Camerounais Benjamin Moukandjo et le Congolais Arnold Mvuemba.

Montpellier a subi la plus lourde défaite de cette journée en France 1-5 contre Bordeaux. L'Algérien Ryad Boudebouz a été insuffisant malgré son but. En face, le Sénégalais Younousse Sankharé a également marqué.

Angers poursuit sa course pour le maintien. Joli succès 3-0 devant Guingamp avec des buts de l'Ivoirien Jonathan Bamba et du Sénégalais Famara Diedhiou qui était muet depuis le mois de décembre 2016.

Las Palmas est 12è de Liga et n'a pas encore totalement assuré son maintien. Mais il peut compter sur Kevin-Prince Boateng. Le Ghanéen a inscrit l'unique but du succès 1-0 devant Villareal.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.