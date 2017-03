Guinée: La convocation de Naby Keita inquiète son club

Le ministre de la Justice et celui des droits de l'homme guinéens sont ce mardi devant le Conseil des droits de… Plus »

Les analyses effectuées après ce malaise n'ont pas permis de déceler la réelle cause de ce qui lui est arrivé, même si on évoque un collapsus circulatoire. Depuis, il a progressivement repris l'entraînement.

Les inquiétudes de Leipzig sont d'autant plus légitimes que Naby Keita n'a plus joué avec le club allemand depuis ce malaise. Le 11 mars, à la fin de la rencontre qui a opposé Leipzig à Wolfsburg, le Guinéen avait perdu connaissance.

«Nous sommes tous dans le même bateau et nous voulons tous que Naby soit rapidement en forme et en bonne santé», a ajouté Ralph Hasenhüttl cité ce lundi par le magazine Kicker.

