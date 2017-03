Congo-Brazzaville: Kindu - Olpa exige une enquête sérieuse pour trois journalistes blessés par grenade

Pour cette organisation de défense de la liberté de la presse, l'action recommandée devra permettre d'identifier les auteurs de ces actes et les sanctionner conformément à la loi.

L'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa) a regretté que trois journalistes soient blessés, le 9 mars 2017, par des jets de grenade et du gaz lacrymogène à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. L'ONG a, de cet fait, exigé une enquête en vue d'établir les responsabilités, d'identifier les auteurs et de les punir conformément à la loi.

Selon un communiqué publié le week-end par Olpa, Augustin Munkina, Roger Ebolinga et Sefu Kabembe ; respectivement journalistes à la radio Kindu Fréquence modulée, de Radio-Télévision Groupe l'Avenir (RTGA/Kindu) et à Radio Inter Viens et Voies (RTIV), toutes émettant à Kindu, ont été gravement blessés par des grenades et du gaz lacrymogène lancés par deux agents identifiés comme étant de la Police nationale congolaise (PNC/Kindu).

C'était, a expliqué cette organisation de défense de la liberté de la presse, au moment où les trois professionnels des médias effectuaient la traversée du fleuve Congo en vue de réaliser un reportage sur l'opération d'enregistrement des électeurs dans la commune d'Alunguti et l'enrôlement du député national Dieudonné Mbukani Katebwa.

« Tout en restant préoccupé par l'état de santé de Roger Ebolinga et Sefu Kabembe internés à l'hôpital général de Kindu jusqu'à ce jour, Olpa condamne ces actes et appelle les autorités compétentes à diligenter une enquête pour identifier leurs auteurs et les sanctionner conformément à la loi », a insisté cette organisation.

Il est, par ailleurs, noté que les victimes, qui ont été conduits d'urgence dans des centres hospitaliers de la place pour une prise en charge médicale, s'en sont sortis avec de graves lésions aux jambes.