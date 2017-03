Afrique: La réduction des prix des médicaments dans les pays les plus pauvres constitue une urgence

Il est nécessaire de faire en sorte que les médicaments soient accessibles et peu chers pour tous, a-t-elle martelé, fustigeant les responsables et dirigeants africains qui n'ont pas foi dans leurs propres systèmes de santé.

Même son de cloche chez la chanteuse sud-africaine Yvonne Chaka Chaka, fondatrice de la Fondation Princess of Africa, ambassadeur de bonne volonté pour le Roll Back Malaria Partnership, qui a plaidé pour un accès équitable et universel aux soins de santé.

"On ne peut considérer les médicaments comme des biens de luxe", a fait remarquer M. Douste-Blazy, notant qu'un "médicament, c'est la différence entre la vie et la mort".

"Il n'est pas possible de comprendre qu'aujourd'hui un médicament qui sauve des dizaines de milliers de vies et qu'on a attendu des dizaines d'années, comme le traitement contre l'Hépatite C, ne soit disponible que pour les gens ayant les moyens de l'acheter", s'est étonné le conseiller spécial du SG de l'ONU, chargé des sources novatrices de financement du développement, M. Philippe Douste-Blazy, à l'occasion de ce panel organisé dans le cadre du Forum Crans Montana (FMC) qui se tient du 16 au 21 mars à Dakhla.

La réduction des prix des médicaments dans les pays les plus pauvres est une urgence et une priorité mondiales, ont souligné, samedi à Dakhla les participants à un panel de haut niveau sur le thème "La sécurité en matière de santé publique: améliorer les services de santé autour du monde".

