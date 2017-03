Mali: Un nouveau tournant

Ce n'est pas un hasard si les axes de réflexion des assises de la fin du mois portent sur la paix, l'unité et la réconciliation nationale. Ce n'est pas non plus un hasard si le débat national a vocation à aboutir à la création d'une charte qui consolide la paix et l'unité.

Or, on relève encore des résistances. Le drapeau malien n'a pas été hissé à Kidal. De même, les intérimaires ne s'entendent pas, comme s'ils avaient des agendas différents. Cependant, le gouvernement malien n'a pas perdu l'espoir de relever le défi de la cohésion sociale.

L'installation des intérimaires constitue pourtant une phase de la normalisation censée être parachevée par le redéploiement de l'administration et de l'armée malienne au nord du pays, de même que par la mise à disposition des services publics aux populations et l'organisation des élections afin que les autorités provisoires soient remplacées par des élus.

L'organisation de la conférence d'entente nationale du 27 mars au 2 avril prochain coule de source. Le Mali va certainement mettre à profit cette rencontre pour réunir toutes les composantes de la nation et faire le point de la mise en œuvre de la signature de l'accord de paix et de réconciliation du 15 juin 2015.

