Cameroun: FAP et INJS triomphent

Si Maxime Petnga (Cameroon Sports) a gagné le 100 m, il s'est incliné devant Raymond Nkwemy (Athlètes In Action) au 200 m. Les sauts ont été largement dominés par Marcel Mayack (INJS), deux fois meilleur athlète aux Jeux universitaires, lauréat du triple saut, des sauts en longueur et en hauteur. Au final, FAP se classe premier du meeting chez les dames avec 134 points, devant l'INJS, 71 points. Du côté des messieurs, l'INJS (136 points), devance FAP (117 points).

Parmi les performances notables, chez les dames, le duel entre Germaine Abessolo (FAP) et Eleme Asse (INJS) au 100 m a tourné à l'avantage de la première. Germaine Abessolo réalise du reste le doublé en s'adjugeant également le 200 m. Stéphanie Nguelifack (INJS), meilleure athlète féminine des derniers Jeux universitaires, remporte le 1500 m, mais est devancée par Sylveria Ngong (FAP) sur 5000 m. Celle-ci remporte aussi le 10.000 m et confirme sa domination sur les courses de fond.

