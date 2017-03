Sénégal: Macky Sall pour un renforcement de l'axe Dakar-Berne

"Notre coopération au niveau des instances multinationales est très forte et la Suisse abrite le deuxième siège des Nations unies à Genève", où se retrouvent "toutes les organisations qui évoluent dans le cadre des droits de l'Homme et du développement humain", a-t-il relevé.

La Suisse et sa réputation à travers le monde "a montré que son modèle de formation duale, méritait notre respect et notre inspiration", a indiqué le président Sall.

"Nous saluons les excellentes relations d'amitié et de coopération entre les deux pays qui existaient depuis l'indépendance et qui sont au beau fixe", a dit M. Sall lors d'un point de presse conjoint avec la présidente de la Confédération helvétique, Doris Leuthard, à Berne, la capitale fédérale suisse.

Le président de la République Macky Sall a fait état lundi de sa volonté de travailler à renforcer davantage l'axe Dakar-Berne en faisant de la formation professionnelle et du développement des échanges commerciaux la priorité des relations entre la Suisse et le Sénégal.

