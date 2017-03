Sénégal: L'adaptation au changement climatique, "un enjeu majeur" pour communautés vulnérables

Un pêcheur a perdu la vie et six autres portés disparus dans le chavirement de leur pirogue, a appris l'APS… Plus »

De cette manière, il contribuerait selon M. Sarr, à créer "un environnement favorable en vue d'une meilleure coordination dans l'apprentissage continu et le partage collaboratif des connaissances pour l'adaptation", en vue de "traduire les connaissances en actions et en politiques".

Ce forum regroupant des participants venus de toutes les régions d'Afrique, sans compter des délégués d'Europe et d'ailleurs, devrait notamment permettre d'asseoir "un pool africain d'experts pour promouvoir le partage de connaissances sur l'adaptation et le renforcement des capacités".

D'où selon lui la pertinence de créer des espaces d'apprentissage et de co-construction avec les collectivités à travers de nouveaux types de partenaires entre les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers ainsi que les décideurs locaux.

Ce forum panafricain "vise essentiellement à échanger sur les plus grandes initiatives d'adaptation en Afrique et à apprendre les uns des autres, à analyser les enjeux de l'adaptation sur le continent et à trouver des moyens de développer une expertise à long terme pour faire face aux problèmes climatiques qui touchent particulièrement les plus vulnérables en Afrique", a indiqué M. Sarr.

Sécou Sarr a par ailleurs évoqué l'accompagnement des communautés vulnérables pour leur permettre de "faire face aux effets néfastes de ces changements climatiques, en matière de développement d'outils et de méthodes pour accompagner les politiques à intégrer la problématique des changements climatiques dans les politiques de développement économique et social".

Au menu de cette rencontre, d'autres thématiques relatives au financement du climat et aux efforts visant à mettre en œuvre les plans d'action nationaux et le transfert de technologies.

