Algérie: Lutte contre les fléaux sociaux - Coordination avec plus de 165 établissements scolaires à la wilaya d'Alger

Alger — La Commission sectorielle de prévention contre les fléaux sociaux de la wilaya d'Alger a accompagné et communiqué avec plus de 20.000 élèves relevant de plus de 165 établissements scolaires (CEM, lycée) et centres de formation professionnelle afin de les protéger et les prémunir contre les effets de la drogue et d'autres fléaux sociaux, a-t-on appris de la même commission.

"En l'espace d'une année, cette Commission a pu se rapprocher de plus de 20.000 élèves à travers le dialogue ouvert et l'accompagnement psychologique en leur faveur notamment les toxicomanes", a affirmé le Coordinateur de ladite Commission M. Dilmi Mohamed Tahar, lors d'une rencontre avec les étudiants du centre de formation professionnelle "Ahmed Belat" à Bourouba (Alger).

"La commission a mis en place des comités internes formés de six (06) jeunes scolarisés ayant pour mission de se rapprocher de leurs camarades toxicomanes pour les encourager à arrêter la drogue et suivre un traitement.", a fait savoir M. Dilmi.

Dans le même contexte, une conférence a été animée au centre de formation professionnelle "Ahmed Bellat" par le Commissaire principale de police et membre de la commission sectorielle de lutte contre les fléaux sociaux, Tarek Ghelab, sur "les faux concepts sur la drogue chez les jeunes" où il a mis en exergue les séquelles physiques et moraux causées auxquelles fait face le toxicomane".

M. Ghelab a souligné que le recours des jeunes à la drogue était un signe de faible personnalité car la drogue leur permet d'échapper à la réalité, ajoutant que le toxicomane était en proie à cette substance et au dealer.

Le conférencier a incité les jeunes à la pratique d'activités sportives, culturelles et caritatives en vue d'occuper leur temps pour ne pas penser à la drogue ou à d'autres fléaux sociaux.