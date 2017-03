Algérie: Une quarantaine de pays à la conférence internationale NAPEC 2017 mardi à Oran

Oran — Des professionnels et experts dans les différents domaines de l'énergie de 38 pays prendront part mardi à Oran à la 7ème conférence-salon internationale sur l'industrie pétrolière et gazière dans le région de l'Afrique du nord (NAPEC 2017), ont annoncé lundi les organisateurs.

Cette manifestation, qui se tiendra du 21 au 24 mars au Centre des conventions d'Oran (CCO), verra la présence de participants des quatre continents, à savoir l'Afrique, l'Europe, l'Asie et l'Amérique.

Ce rendez-vous énergétique, le premier événement africain qui intègre toutes les branches de l'industrie de l'énergie, a pour objectif de créer un climat propice pour le contact entre opérateurs et éventuels partenaires et des opportunités d'affaires.

Il vise également à mettre en relief les échanges d'expériences et de savoir-faire dans les domaines de l'énergie et de la prospection, a-t-on souligné.

Durant les quatre jours de l'événement, des conférences et des débats seront animés par un panel d'experts et de dirigeants de groupes pétroliers et gaziers, qui aborderont de nouvelles solutions technologiques opérationnelles dans différents créneaux de l'industrie et des marchés des hydrocarbures.

Avec 500 exposants et une prévision de 20.000 visiteurs, le salon international qui se tiendra au même lieu et en marge de la conférence, sera également une opportunité pour présenter les nouveautés de l'industrie pétrolière et gazière dans la région nord-africaine.

Comprenant des représentants des compagnies et de grandes firmes pétrolières et parapétrolières, des fabricants d'équipements, de cadres de l'ingénierie, de la prestation de service, de la

maintenance, de la distribution, ce salon mettra en exergue des innovations proposant des solutions technologiques dans tous les segments du secteur, selon les organisateurs qui ajoutent que cette manifestation se veut être une opportunité offrant des réponses adaptées à tous les besoins liés à la production, la transformation et à la distribution des hydrocarbures.